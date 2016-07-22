اخبار المانيا..الكويت تدين اعتداء ميونخ والأمير صباح الأحمد يعزى ميركل

أدانت دولة الكويت حادث اطلاق النار الاجرامى الذى استهدف الأبرياء فى مركز تسوق بمدينة ميونيخ الألمانية، وأعرب مصدر مسئول فى وزارة الخارجية الكويتية ، فى تصريحات مساء اليوم الجمعة ، عن ادانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث اطلاق النار الإجرامى الذى استهدف الأبرياء فى المركز وأدى الى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وقال المصدر إن هذه الجريمة النكراء تدل على وحشية التنظيمات الارهابية واستهدافها أمن البشرية واستقرار العالم دون تمييز ، مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة.

وأكد وقوف دولة الكويت الى جانب ألمانيا ومساندتها بكافة الإجراءات التى تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها ، معربا عن قناعته بأن هذه الجريمة الوحشية لن تثنى السلطات فى ألمانيا عن مواصلة دورها على المستوى الدولى فى مكافحة الإرهاب، وأعرب المصدر عن خالص التعازى وصادق الموساة لجمهورية ألمانيا وشعبها ، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل

كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية للمستشارة الألمانية انجيلا ميركل أعرب فيها عن استنكار دولة الكويت وادانتها الشديدة لعملية اطلاق النار فى أحد المجمعات التجارية بمدينة ميونيخ والذى أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأشار أمير الكويت الى أن هذا العمل الإجرامى استهدف أرواح الأبرياء الآمنين ويتنافى مع كافة الشرائع والقيم الانسانية ، مؤكدا وقوف دولة الكويت مع ألمانيا وتأييدها فى كل ما تتخذه من اجراءات لمواجهة هذه الأعمال الاجرامية وللحفاظ على أمنها ، وجدد تضامن دولة الكويت مع المجتمع الدولى للتصدى للارهاب بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابعه.

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