تعرف على فوائد مأكولات تشبه أعضاءنا.. الكرفس للعظام والجزر للعين

العودة للطبيعة والاستفادة منها لصحة أفضل، أمر يهتم به الباحثون والعلماء، ويحاولون توجيه المجتمعات إلى هذه العادة للحد من العديد من الأمراض التى أخذت فى الانتشار.

ومن خلال دراسة حديثة كشفت عن الفواكه والخضروات التى تظهر على شكل أعضاء الجسم وفائدة كل منها فى حماية الجسم من الأمراض،

وهى..

الجزر والعين..

>يحتوى الجزر على الفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تحمى العين فضلا عن مادة "بيتا كاروتين" والتى تعمل على الحد من خطر إعتام عدسة العين وحمايتها من الضمور البقعى الذى يعد السبب الرئيسى فى فقدان البصر عند كبار السن، بالإضافة إلى قدرة الجزر على تعزيز تدفق الدم وتحسين وظيفة العين.

عين الجمل والمخ..

>تجاعيد عين الجمل تشبه المخ إلى حد كبير، وفى نفس الوقت تحتوى على نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميجا 3 والهامة للخلايا العصبية والتى تساعد فى دعم وظائف المخ، فضلا عن أنها تساعد على حماية المخ من الخرف، لهذا لقبها العلماء على أنها "مخ الغذاء".

الكرفس والعظام..

>سيقان الكرفس تشبه عظام الإنسان وفى نفس الوقت هى مصدر كبير للسليكون المكون الذى يعطى القوة للعظام بالإضافة إلى احتوائه على 23% من الصوديوم وهو ما تحتاجه العظام فى اليوم لتقويتها.

البرتقال وخلايا الثدى..

>التشابه بين البرتقال والجريب فروت والثدى يجعله درع الحماية الأول من سرطان الثدى، إذ أنه يحتوى على مواد تسمى "Limonoids" الذى يمنع تطور أو النشاط الزائد لخلايا الثدى للإنسان.

البطاطا والبنكرياس..

>هناك تشابه قوى بين البطاطا والبنكرياس، إذ تحتوى البطاطا على نسبة عالية من البيتا كاروتين مضادة للأكسدة والتى تحمى كل أنسجة الجسم من السرطان، وتعد من الوجبات ذات الفائدة الكبيرة لمرضى السكر لأنها تساعد على تحقيق التوازن فى مؤشر نسبة السكر فى الدم .

الطماطم والقلب..

>تحتوى الطماطم على مادة تسمى "الليكوبين" وهى مادة كيميائية نباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والعديد من أنواع السرطان، وعند إضافة زيت الزيتون أو الأفوكادو لها سيتم امتصاص الجسم لمادة "الليكوبين" بشكل مضاعف لتعود بالنفع على القلب، بالإضافة إلى أن هذه المادة تساعد الجسم على مواجهة أخطار الكوليسترول غير الصحى.

الموز والسعادة..

>شكل الموز يشبه الابتسامة وهو بالفعل يحتوى على بروتين يسمى "التربتوفان" وبمجرد هضمه يصل إلى الموصلات العصبية "السيروتونين" والمعروفة باسم "كيمياء السعادة" وهى واحدة من أكثر المواد الكيميائية الهامة لتنظيم المزاج فى الدماغ وإعطاء الشعور بالسعادة.

الأفوكادو والرحم..

>الأفوكادو من المصادر الهامة لحمض الفوليك التى تساعد على الحد من مخاطر النمو الشاذ لعنق الرحم الذى يؤدى إلى السرطان، بالإضافة على توازن الهرمونات.

العنب والرئتين..

>عناقيد العنب تسمح بمرور الأكسجين من الرئتين إلى مجرى الدم وتساعد على الحد من خطر سرطان وانتفاخ الرئة ويمكن أن تقلل من حدة الربو الناتجة عن الحساسية.

الزنجبيل والمعدة..

>جذور الزنجبيل تشبه المعدة وبالفعل هى تساعد فى عملية الهضم وتساهم فى تهدئة المعدة وعلاج الغثيان.

المشروم والأذن..

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>اكتشف الباحثين دور المشروم فى تحسين حاسة السمع لاحتوائه على فيتامين D التى تساعد فى تكوين العظام منها عظام الأذن.

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