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الحاجة سميرة تتبرع بثروتها لتحيا مصر.. وتؤكد: هسلم السيسي الفلوس فى إيده

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الحاجة سميرة تتبرع بثروتها لتحيا مصر.. وتؤكد: هسلم السيسي الفلوس فى إيده الحاجة سميرة تتبرع بثروتها لتحيا مصر.. وتؤكد: هسلم السيسي الفلوس فى إيده
عرض الإعلامى مصطفى بكرى مقطع لسيدة تدعى "الحاجة سميرة"، من محافظة المنوفية، تعلن خلالها تبرعها بكامل ثروتها لصندوق تحيا .

وقالت الحاجة سميرة، والتى لم يرزقها الله بأولاد، إنها عملت طوال حياتها فى الخليج، وعادت إلى مصر لتمنح أموالها بالكامل لصندوق تحيا مصر، مضيفة، "البيت بتاعى هعمله مدرسة، والأرض هعملها مستشفى، والدولارت هديها للسيسى فى إيده".

وطلبت الحاجة سميرة مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدة ثقتها فى قدرته على النهوض بالوطن، وأنها تثق فيه وستعطى أموالها له يداً بيد.


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مصر 365

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