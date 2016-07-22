إطلاق إسم كريستيانو رونالدو علي مطار ماديرا بالبرتغال

ذكرت صحيفة “أوجوجو” البرتغالية، أن ميجويل البوكيرك، محافظ إقليم ماديرا مسقط رأس الدون، أعلن تغيير إسم مطار ماديرا على أن يكون إسمه الجديد كريستيانو رونالدو، تتويجًا لمجهودات ابن الإقليم مع المنتخب البرتغالى.

جاء هذا القرار على هامش قيام محافظ ماديرا بإفتتاح فندق النجم البرتغالى فى الإقليم القائم الآن، مع العلم أن ماديرا تحتوى على متحف وتمثال للدون .

يأتي ذلك بعد تحقيق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسبانى، للانجازات التاريخية مع منتخب بلاده، بالحصول على لقب بطولة يورو 2016 على حساب الفرنسيين للمرة الأولى فى التاريخ.