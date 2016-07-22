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رسميا.. فينالدوم سابع صفقات ليفربول

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رسميا.. فينالدوم سابع صفقات ليفربول رسميا.. فينالدوم سابع صفقات ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي التعاقد مع جورجينيو فينالدوم لاعب نيوكاسل يونايتد لمدة 5 مواسم.

وانضم النجم الهولندي لصفوف ليفربول مقابل 25 مليون جنيه إسترليني حصل عليهم نادي نيوكاسل.

فينالدوم البالغ من العمر 25 عاما انتقل الموسم الماضي لصفوف نيوكاسل وكان نجم الفريق الذي هبط لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وسجل فينالدوم 11 هدفا في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي وصنع 5 أهداف وحصل على جائزة أفضل لاعب في نيوكاسل عن الموسم الماضي.

ويعد فينالدوم سابع صفقات ليفربول استعدادا للموسم المقبل.

واختار فينالدوم القميص رقم 5 ليكون رقمه مع ليفربول.

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