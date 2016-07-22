صورة في الجول - جدول مباريات روما.. مواجهات نارية متتالية تنتظر صلاح

بداية متوازنة ثم مباريات سهلة نسبيا ثم قمم صعبة متتالية. هكذا جاء جدول مباريات روما للموسم الجديد في الدوري الإيطالي.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أعلن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري. (تعرف على مباريات الجولة الأولى)

الرائع محمد صلاح سيبدأ موسمه الجديد مع روما باستضافة أودينيزي على ملعبه ووسط جماهيره.

جولة أيضا ستشهد قمة بين يوفنتوس وفيورنتينا.

أولى المباريات المنتظرة لصلاح مع روما ستكون في الجولة الرابعة عندما يحل الفريق ضيفا على فيورنتينا. فريق صلاح السابق.

في الجولة السابعة والثامنة سيواجه روما كل من إنتر على ملعبه ثم نابولي خارج أرضه. ولكن الأزمة ليست هنا فقط.

في أخر 5 جوالات من الدور الأول، روما سيواجه لاتسيو في دربي العاصمة الإيطالية ثم ميلان على ملعبه في العاصمة ثم يوفنتوس على ملعب البطل! وبعدها فيرونا داخل أرضه وجنوى خارج أرضه.

ويقدم FilGoal.com كل مباريات روما في الدوري الإيطالي للموسم الجديد في الصورة التالية..