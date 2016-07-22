مباحث التموين تضبط 25 قضية تموينية متنوعة فى مطروح

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير الأمن، ضبط 17 قضية تموينية متنوعة، من خلال حملة تموينية على المحلات والأسواق، بالاشتراك مع مفتشى التموين بمديرية تموين مطروح.

أسفرت الحملة عن ضبط 17 قضية تموينية؛ وهى 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية و7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و3 محاضر للبيع أزيد من السعر الرسمى ومحضر عدم نظافة أدوات العجن بأحد المخابز ومحضر إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات، وجارِ اتخاذ اللازم حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.

بالصور.. أمن مطروح يشن حملة إزالة إشغالات مكبرة بالشوارع والكورنيش

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