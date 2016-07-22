شكرى يصل إلى موريتانيا لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب

وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى مطار نواكشوط الدولي، وذلك لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب فى إطار التحضير للقمة العربية السابعة والعشرين.

وكان فى استقبال وزير الخارجية المصرى نظيره الموريتانى أسلكو ولد أزيد بيه، وسفير مصر فى نواكشوط أحمد فاضل يعقوب وعدد من كبار المسؤولين.

ومن المقرر أن يرأس سامح شكرى وفد مصر المشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب، فى إطار التحضير للقمة العربية التى ستعقد فى نواكشوط يومى 25 و26 يوليو الجارى.

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