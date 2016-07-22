شكرى يصل إلى موريتانيا لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب

وصل وزير الخارجية سامح شكرى إلى مطار نواكشوط الدولي، وذلك لحضور اجتماعات وزراء الخارجية العرب فى إطار التحضير للقمة العربية السابعة والعشرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
ومن المقرر أن يرأس سامح شكرى وفد مصر المشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب، فى إطار التحضير للقمة العربية التى ستعقد فى نواكشوط يومى 25 و26 يوليو الجارى.
وكان فى استقبال وزير الخارجية المصرى نظيره الموريتانى أسلكو ولد أزيد بيه، وسفير مصر فى نواكشوط أحمد فاضل يعقوب وعدد من كبار المسؤولين.
ومن المقرر أن يرأس سامح شكرى وفد مصر المشارك فى اجتماعات وزراء الخارجية العرب، فى إطار التحضير للقمة العربية التى ستعقد فى نواكشوط يومى 25 و26 يوليو الجارى.
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