الأمم المتحدة: وصول أول قافلة فى 2016 لمدينة قلعة المضيق فى حماه بسوريا

أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة يانس ليركه، فى مؤتمر صحفى فى جنيف اليوم الجمعة، عن أن قافلة مشتركة للأمم المتحدة والشركاء نجحت أمس فى إيصال مساعدات إغاثة غذائية ومستلزمات للتعليم والصحة والمياه وغيرها من مواد الإغاثة الأساسية إلى مدينة قلعة المضيق بمحافظة حماه فى سوريا والمصنفة ضمن المناطق التى يصعب الوصول إليها وبما يكفى لحوالى 32 ألف شخص وذلك لأول مرة فى العام الجارى 2016.

وأكد المتحدث أن السلطات السورية منعت دخول المواد الطبية والجراحية التى كانت تحملها القافلة وشدد على أن الامم المتحدة تدعو جميع الاطراف فى سوريا وبخاصة السلطات السورية إلى السماح بدخول جميع المساعدات الانسانية الضرورية بما فى ذلك الامدادات الطبية والمواد الجراحية.

>وقال ليركه إن قافلة أخرى مشتركة بين الوكالات وصلت أمس أيضا إلى أوريم فى محافظة حلب وحملت لوازم تغذية وصحة ومواد غير غذائية لحوالى 50 ألف شخص.

وأضاف أن الأمم المتحدة تواصل دعوتها بالوصول دون قيد او شرط وبشكل مستدام إلى 5.47 مليون سورى من الرجال والنساء والأطفال المحتاجين فى المناطق التى يصعب الوصول إليها بمن فى ذلك 590 ألف شخص فى 18 منطقة محاصرة

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