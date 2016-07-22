نقيب محامى البحرين تدعو لسن تشريعات تلبى مطالب المرأة العربية

أكدت هدى المهزع، نقيب المحامين بالبحرين، أن تكريم المرأة العربية الحقيقى يأتى من خلال إصدار بنية تشريعية وقانونية جديدة تلبى متطلباتها وتسعى لحل المشكلات المختلفة التى تواجهها.

وشددت المهزع خلال كلمتها فى ثانى جلسات المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، على أهمية الحوار الوطنى، خاصة بعد التفجيرات التى تعرضت لها مملكة البحرين، مطالبة بحوار وطنى بناء يسعى لإحداث التوافق بين الفصائل المختلفة.

فيما وجه الطيب هارون، نقيب المحامين بالسودان، التهنئة إلى النقيب العام بمصر سامح عاشور، على تجديد ثقة محامى مصر به وبمجلس النقابة العامة، مضيفًا إن عاشور له جهود كبيرة على مستوى المحاماة فى مصر والعالم العربى.

وأوضح هارون خلال كلمة له، أن نقابة السودان تشارك فى أعمال اللجان الاستشارية بالإتحاد وترأس لجنة شئون وادى النيل به، وشاركت بوفد كبير فى مؤتمر المرأة ببيروت، مشيرًا إلى أنه يتم تعديل قانون المحاماة من خلال لجنة مشكلة لذلك تضم ثلاثة من المجلس وقاضى يعينه رئيس القضاء الأعلى ومستشار من وزارة العدل، وأن التعديلات تحققت فيها إنجازات عديدة للمحامين، فقد اعطتهم حصانة قضائية كشأن المستشارين والقضاه، ولا يتم طرد أى محامى من أقسام الشرطة وإعطاءه رخصة للمزاولة مثل أية دولة أخرى.

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