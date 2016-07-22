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وكالة الأنباء الروسية: مقتل 15 على الأقل فى مركز تسوق بميونيخ بألمانيا

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وكالة الأنباء الروسية: مقتل 15 على الأقل فى مركز تسوق بميونيخ بألمانيا وكالة الأنباء الروسية: مقتل 15 على الأقل فى مركز تسوق بميونيخ بألمانيا
قالت متحدثة باسم الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة إن الشرطة أغلقت منطقة كبيرة حول مركز تسوق ضخم بوسط مدينة ميونيخ بعد سماع دوى إطلاق رصاص، حيث كتبت صحيفة "أبندزيتونغ" الألمانية عن مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا جراء إطلاق نار فى مركز "أوليمبيا" التجارى بالمدينة.

وأوضحت وكالة الأنباء الروسية نوفستى أنه ظهر على مواقع التواصل الاجتماعى شريط على الإنترنت يظهر أشخاصا فى حالة هلع ويركضون بعد إطلاق النار داخل مركز تجارى فى ميونخ الألمانية.


>اخبار المانيا.. سقوط قتلى فى عملية إطلاق نار بمركز تسوق فى ميونخ (تحديث)
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