الخارجية البريطانية تفرض حظرا على السفر إلى ألمانيا بعد حادث ميونخ

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، قرار بحظر السفر إلى ألمانيا، وذلك بعد وقوع حادث إطلاق النار بأحد المراكز التجارية بمدينة ميونيخ، الذى تسبب فى وقوع عدد من القتلى والإصابات.

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن القوات الخاصة الألمانية وصلت لموقع اطلاق النار فى أحد مراكز التسوق بمدينة ميونيخ ، وقالت متحدثة باسم شرطة ميونيخ أن السلطات لا تزال تجلى رواد مركز التسوق الذى شهد عملية اطلاق نار منذ قليل.

كما قامت سلطات بإيقاف بعض خطوط القطارات والحافلات فى ميوينخ بعد حادث إطلاق النار، من جانبه قال موظف بمركز التسوق، أن إطلاق النار لا يزال مستمرا وإن الموظفين مازالوا مختبئين، وأضاف الموظف الذى طلب عدم ذكر اسمه متحدثا لرويترز عبر الهاتف "أطلقت العديد من طلقات الرصاص.. لا يمكن أن أحصى عددها.. لكنها كثيرة."

- وقف حركة القطارات وانتشار القوات الخاصة بموقع إطلاق النار بميونخ

- أول فيديو لحادث إطلاق النار بمركز التسوق فى ألمانيا