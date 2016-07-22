رئيس سموحة: الأهلي لم يطلب ضم عمر سعد

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الأهلي لم يطلب ضم الظهير الأيسر للفريق السكندري عمر سعد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكانت ترددت بعض الأنباء حول رغبة الأهلي في ضم عمر سعد حال فشل مفاوضاته في التعاقد مع الظهير الأيسر للصفاقسي التونسي علي معلول.

وتحدث رئيس سموحة لقناة "دريم 2" قائلا:"لا لم يحدث أن طلب الأهلي ضم عمر سعد".

وأكمل"مسؤولو الأهلي يتحدثون معي خلال الفترة الحالية من أجل التعاقد مع بعض لاعبي سموحة في الكرة الطائرة ولا يوجد أي شيء بشأن لاعبي كرة القدم".

وكان فرج عامر قد أكد في وقت سابق أن الأهلي وافق بشكل مبدئي على استمرار محمد حمدي زكي في الصفوف الفريق السكندري لموسم آخر على سبيل الإعارة.