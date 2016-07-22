قد تظهر علامات الشيخوخة على بشرتك مع بداية الثلاثينيات أو قبل ذلك، إذا كنت لا تعتنين ببشرتك وتحمينها من أشعة الشمس. وقد تسرعين هذا الأمر كذلك من خلال العادات الخاطئة، التي قد تؤدّي إلى ظهور علامات الشيخوخة على البشرة حتى في أيّام الشباب.

إليك دليلك لمكافحة علامات الشيخوخة هذه لتحمي بشرتك من كلّ ما يؤذيها ويجعلها أكبر من عمرها الحقيقي:

1.استخدام المنظف المناسب لبشرتك: فإذا كنت من ذوات البشرة الجافة فاستخدمي المنظف الغني بالترطيب للبشرة. وإذا كنت من ذوات البشرة الدهنية فاستخدمي المنظّف الخالي من الزيوت. وعند غسل بشرتك استخدمي الماء الدافئ أو البارد، وابتعدي عن الماء الساخن، فهو يجرّد البشرة من الزيوت الطبيعة المرطّبة لها.

2.ترطيب البشرة: استخدمي المرطب باستمرار على بشرتك وبالأخص بعد تنظيف البشرة على الفور، وإذا كانت بشرتك جافة استخدمي المرطب أكثر من مرتين يوميًّا لترطيب بشرتك.

3.الواقي الشمس: تحتاج البشرة إلى الحماية من أشعة الشمس باستمرار. فعند خروجك من المنزل، لا تنسي وضع الواقي من الشمس، ولا تنسي شفتيك أيضاً.

4.التخلّص من الجلد الميت: قومي بتقشير بشرتك للتخلّص من الجلد الميت من البشرة؛ فالبشرة الجافة تحتاج إلى التقشير مرةً أسبوعيًّا، أما البشرة الدهنية فتحتاج إلى التقشير مرتين أسبوعيًّا.

5.تغذية البشرة: تحتاج البشرة إلى التغذية مثلها مثل سائر أعضاء الجسم والكريمات والأمصال التي تُعتبر الغذاء المناسب للبشرة. فالكريمات التي تحتوي على فيتامينات C أو E تقي البشرة من أشعة الشمس الضارّة، والكريمات التي تحتوي على فيتامينات A أو B3 قد تكون قادرةً على الحدّ من أضرار أشعة الشمس.