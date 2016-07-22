سفيرالإمارات في ألمانيا: شكلنا غرفة عمليات بميونيخ للتواصل الدائم مع المواطنين

قال علي الأحمد سفير دولة الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية إن السفارة قامت بتشكل غرفة عمليات في ميونيخ تتواصل من خلالها مع جميع مواطني الدولة الموجودين في المدينة سواء للعلاج أو السياحة، وذلك للاطمئنان عليهم في ظل التطورات التي فرضتها عملية الهجوم المسلح على أحد المراكز التجارية في المدينة .

و أضاف الأحمد في اتصال هاتفي مع "البيان" طلبنا من جميع المواطنين التزام أماكن إقامتهم والابتعاد عن الأماكن التي حذرت الشرطة الألمانية الاقتراب منها، مؤكداً أن السفارة ستبقى على اتصال مع المواطنين من خلال غرفة العمليات التي شكلت في ميونيخ .

وقال إن السفارة ستعلن من خلال وزارة الخارجية عن كافة التطورات المتعلقة بالموضوع أولاً بأول بحسب ما يستجد منها.