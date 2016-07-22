«سيردينيا» أرض الغنائم.. بدأت بالفتوحات الإسلامية وسكانها الأطول عمرًا

كتب – محمد علي

تمتلك إيطاليا تاريخيًا للعديد من القصص والروايات العجيبة والغريبة، منها قصص الآلهة الرومانية المتصارعة وحمايتها للبشر وغيرها من الأساطير، لتظل إيطاليا بلد “العجائب والغرائب”، حيث تمتلك مدينة تدعى سيردينيا، كانت شاهدة على الفتوحات الإسلامية بعد أن تم غزوها أربع مرات في عهد الوليد بن عبد الملك، ليغتنموا خيراتها من الفضة والذهب، لتشهد في عصرنا الحديث ظاهرة تحدث عنها العالم، حيث يبلغ متوسط أعمار سكانها 100 عام، ويعتبر من أكبر معدلات الأعمار حول العالم حاليًا.

موقع المدينة

تتمتع مدينة سيردينيا والتي تعد ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، بعد جزيرة صقلية، بالمناظر الخلابة وموقع جغرافي رائع، حيث تقع غرب السواحل الإيطالية، وتتوسط جزر كورسيكا الفرنسية وصقلية وتونس وجزر البليار الإسبانية.

ويطلق عليها عدة مسميات، منها “سردانية” و “سردينية” و”سردينيا”، وتسمى بالإيطالية “sardenga”، وأطلق عليها “Hyknusa” أي جزيرة الهكسوس الذين طردهم أحمس، في عام 1500 قبل الميلاد، كما أطلق عليها “sandalyon” نسبة إلى شكلها الذي يشبه القدم، أما أسمها الحالي فقد أطلق نسبة إلى أحد شعوب البحار أسمهم “شاردانا”، حاولوا غزو مصر من قبل وتصدى لهم الفرعون المصري رمسيس عام 1180 قبل الميلاد.

كما يعود مسمى سردينيا إلى الأسم الروماني “سارد”، وهو لقب يعتقد أن له دلالة دينية بعدما تم استخدامه في وصف الإله الروماني القديم “سردوس باتر”، كما أنها مأخوذة من صفة ساردونيك ومعناها “تهكمي”.

“غموض” الجزيرة

الظاهرة التي تحدث عنها العالم، أن معدل أعمار الجزيرة الإيطالية يبلغ أكثر من 100 عام، وهو ما شكل حالة من الغموض

حول معدل الأعمار المرتفع حتى الآن، وأعلنت شركة طبية عن استعدادها لإجراء فحوصات عن هؤلاء السكان.

كما أضافت شركة تدعى ” تيزيانا” ، أنها اشترت الحمض النووي لسكان إحدى المقاطعات بجزيرة سردينيا، يطلق عليها أولياسترا، أملًا في تحليل سبب العيش طويلًا.

غزوات إسلامية

تمتلك الجزيرة تاريخ كبير مع المسلمين، حيث أنهم غزوها من قبل في 4 مناسبات في عهد الأمويين والعباسيين.

الغزوة الأولى:

كانت في عهد الوليد بن عبد الملك في عام 92 هجريًا، وتحديدًا بعد فتح الأندلس، ودخلها بجزء صغير من جيشه ولم يواجه أي مقاومة فيها، وغنموا منها بكميات هائلة من الفضة والذهب وغيرها من النفائس، ولكن عند عودتهم إلى الأندلس غرقت السفينة بما تحمله من كنوز.

الغزوة الثانية:

كانت في عهد الخليفة العباسي أبو العباس السفاح عام 135 هجريًا، وقاد الغزوة عبد الرحمن حبيب الفهري، وقام باستنزافها وذبح أهلها ودمرها حتى قام أهلها بدفع جزية كبيرة مقابل الرحيل فوافق وتركهم يحاولون إعمارها من جديد.

الغزوة الثالثة:

كانت في عهد الأمير المنصور بن قائم العلوي، عام 323 هجريًا، وام بإرسال أسطولًا بحريًا إلى الجزيرة قادمًا من مدينة المهدية، ودمروا الجزيرة ونهبوا منازلها وأحرقوا المراكب إلى جانب فتح مدينة جنوة في طريقهم، ثم عادو أدراجهم مجددًا.

الغزوة الرابعة:

> وهي الغزوة الأخيرة، قام بها المجاهد العمري عام 406 هجريًا، حين استغل غياب ملك الجزيرة مع أسطولها المكون من 120 مركبًا، فانطلق من مدينة دانية وفتح الجزيرة وأسر الكثير نم أهلها، حتى جاءت الأنباء إلى البيزنطيين بذلك فقاموا بتجهيز جيشًا ضخم واتجهوا إلى الجزيرة واشتعلت المعارك حتى هزم جيش العامري وأسر أخوه وأبنه وعاد أدراجه مرة أخرى.