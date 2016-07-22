محافظ الجيزة يعتمد خطة إنشاء وتطوير 30 مدرسة

مراسل «ONA»:

إعتمد اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة ، خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية فرع الجيزة لإنشاء 30 مدرسة مابين إنشاء جديد أو توسعات أو إحلال وتعلية.

وقال المحافظ في تصريح صحفي، إن إنشاء المدارس يهدف إلى العمل على خفض الكثافة العالية داخل فصول المدارس بالجيزة، موضحًا أن الخطة تتضمن إنشاء 10 مدارس جديدة كلياً منها، 5 مدارس رسمية لغات منها أربعة بمدينة السادس من أكتوبر، لجميع المراحل التعليمية من مرحلة الحضانة وحتي الثانوي العام، وذلك لعدم وجود مدراس لغات وحل مشكلة الكثافة في قسمي أول وثاني أكتوبر والخامسة بمركز أطفيح.

وأضاف “الدالي”، أن الخطة شملت أيضاً إنشاء 6 مدارس جديدة موزعة على مختلف أنحاء المحافظة، روعي في توزيعها علاج مشكلات الكثافة الطلابية والمناطق المحرومة والمجتمعات السكانية الجديدة، منها إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمدينة أوسيم ومدرسة ثانوي عام بقرية شنباري بمركز أوسيم، ومدرسة إعدادي بقرية الطرفاية بمركز البدرشين، ومدرسة تعليم أساسي بقرية أسكر بمركز الصف ومدرسة تعليم أساسي بقرية الرقة بحري بمركز أطفيح .

وأوضح المحافظ، أن الخطة تضم 14 مدرسة مقامة فعلياً ما بين إحلال كلي وجزئي وتوسعات، لعلاج مشكلة الكثافة الطلابية وتوفير مدراس جديدة لغات ومراحل تعليمية مختلفة من التعليم الأساسي حتى الثانوي العام، موزعة على الأماكن ذات الاحتياج بمناطق المحافظة المختلفة، وتشمل الوراق وإمبابة والجيزة وبولاق الدكرور وكرداسة والواحات البحرية والحوامدية والصف وأطفيح.