القبض علي إثنين من مهربي البضائع ببورسعيد أثناء جولة المحافظ

المراسل: جمال نوفل

> أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تعليماته بالقبض علي إثنين من المهربين أثناء قيامهم بتجهيز بضائع معدة للتهريب بمنطقة شباب 6 أكتوبر بحي الزهور، وكذلك تحرير محضر بيئة لأحد المواطنيين لقيامة بإلقاء الرتش في الشارع .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ بورسعيد، علي منطقة شباب 6 أكتوبر بحي الزهور، اليوم الجمعة، رافقه خلالها المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وعادل عبد الفتاح، رئيس حي الزهور ، حيث وجه “المحافظ” بفتح جميع المحلات المتواجدة بالمنطقة للتأكد من عدم وجود بضائع بداخلها معدة للتهريب وإتخاذ الاجراءات القانونية تجاة المحلات الذي تحتوي علي بضائع معدة للتهريب .

وقام حي الزهور وقسم شرطة الزهور والمرافق، بفتح جميع المحلات، كما وجه “المحافظ” بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد إثنين من المهربين كانوا يحملون بضائع أجنبية بصورة معدة للتهريب، وتحرير محاضر لهم وكذلك تحرير محضر بيئة لأحد المواطنيين بمنطقة شباب المدينة، قام بالقاء كمية كبيرة من مخلفات الرتش والقمامة في منتصف الطريق، حيث قام المحافظ علي الفور باستدعاء المواطن والتحفظ علية علي الفور من جانب القوة الامنية المتواجدة اثناء الجولة .

> كما قام المحافظ بجولة لعدد من المناطق بالحي ووجه إنذارًا أخيرًا لإحدي المقاهي بسحب التراخيص بصورة نهائية في حالة عدم الالتزام بالمساحة القانونية المخصصة لهم، كما إلتقي بعدد من الأهالي بمنطقة شباب 6 أكتوبر وطالب بضرورة التعاون مع الحي من أجل ظهور المنطقة بشكل جمالي، موكدًا بأن النظافة تتطلب المشاركة من الجميع لأن المواطن عليه دور والمحافظة عليها دور أخر لأن هدفنا واحد وأن المنظومة لن تكتمل إلا بالتعاون والتكاتف بين الجميع .