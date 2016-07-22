رودريجيز: سأظل في ريال مدريد.. هنا سأنتصر

(إفي): قال لاعب الوسط الكولومبي جيمس رودريجيز إنه سيستمر في صفوف ريال مدريد لأن هذا هو حلمه الذي كافح من أجله، لينهي بذلك على شائعات رحيله عن النادي الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وصرح رودريجيز، الذي انضم إلى النادي في يوليو 2014 مقابل 80 مليون يورو تقريبا، في مقابلة خاصة مع صحيفة (ماركا) الرياضية "سأظل في ريال مدريد، سأحقق الانتصارات هنا. سأكافح من أجل الظفر بمركز أساسي في الفريق، هذا هو حلمي".

وببقائه، صرف ريال مدريد النظر عن التعاقد مع لاعب وسط فالنسيا، البرتغالي آندري جوميش، الذي ظفر به برشلونة في النهاية، حيث كان النادي الملكي يرغب في دعم صفوفه بعدما وصل إليه رغبة اللاعب الكولومبي في الرحيل هذا الصيف، لعدم حصوله على الدقائق اللازمة.

ولم يشارك رودريجيز (25 عاما) بشكل منتظم مع الفريق الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق رافائيل بنيتيز والحالي زين الدين زيدان، الذي طالبه بضرورة رفع مستواه البدني.