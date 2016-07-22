رسميا - الأسود تستعد للزئير مع ' سام الكبير ' .. ألارديس مدربا لإنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم رسميا تولي سام ألأرديس مهمة تدريب المنتخب الإنجليزي لمدة سنتين.

إنجلترا وكعادتها مؤخرا قدمت أداء باهتا في أمم أوروبا فرنسا 2016.

وداع من الباب الصغير الضيق أمام أيسلندا كتبت نهاية رحلة روي هوجسون. والآن تبدأ رحلة جديدة من "سام الكبير".

سام ترك تدريب سندرلاند بعد نجاحه في البقاء بالدوري الإنجليزي. والآن المهمة لن تتوقف فقط عند البقاء بل لإعادة زئير الأسود من جديد.

وقال ألارديس الشهير بـ"سام الكبير" عقب تولي مهمة إنجلترا: "إنه لشرف عظيم تعييني مديرا فنيا لإنجلترا".

وأضاف "هذا هو المنصب الذي أردته دائما. لا أستطيع أن أخفي ذلك".