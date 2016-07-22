بالصور.. نجاح أول عملية زرع يد لرجل بريطانى

سلطت صحيفة "الديلى ميل" البريطانية الضوء على أول علمية زراعة يد ناجحة لرجل بريطانى وكانت النتائج مبهرة للغاية.>وحسبما ذكرت الصحيفة، فقد كريس كينج "57 عاماً" يديه باستثناء الإبهام منذ 3 سنوات، نتيجة لتعرضه لآلة معدنية حادة أثناء عمله، والآن أصبح أول شخص فى المملكة المتحدة البريطانية يخضع لعملية زراعة يد مزدوجة تجعله قادرا على ارتداء القمصان مع قفل الأزرار مرة أخرى.>وقال كريس لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، "إنها أفضل من الفوز بجائزة اليانصيب لأننى أشعر وكأننى شخص طبيعى مرة أخرى، ودمى يسير من خلالها".

وقال الجراح العالمى البروفسور سايمون كاى، استشارى الجراحة والتجميل من مستشفى ليدز البريطانية، أنه تم تنفيذ نحو 80 عملية زراعة يد فى جميع أنحاء العالم، وتقدم للمرضى فرصة جيدة لمسك الأشياك والشعور مرة أخرى.

وذكرت "ديلى ميل"، أن تكاليف عملية زرع يد واحدة حوالى 50 ألف دولار، إضافة إلى 2000 إلى 3000 دولار سنوياً تكاليف التأهيل والأدوية.

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