"مش بس فى مصر".. ديلى ميل: 100 حالة ختان أسبوعيًا فى إنجلترا

مصر ليست البلد الوحيد الذى يجرى مواطنوه عمليات ختان الإناث، فقد كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية النقاب عن أن هناك أكثر من 100 حالة ختان أسبوعيًا فى إنجلترا.

وذكرت الصحيفة أن هناك 5 آلاف و700 حالة جديدة لختان الإناث فى إنجلترا خلال عام 2015 أى ما يعادل 16 حالة فى اليوم، وفقًا لإحصائيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الرسمية “NHS”.

ويعرف ختان الإناث، بأنه الممارسة التقليدية الضارة التى تنطوى على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية للإناث، كما أنه من غير القانونى فى المملكة المتحدة البريطانية، ومجرم دولياً، وعقوبته القصوى تصل إلى 14 عامًا من السجن لمن يجرى هذه العملية.

وتكشف الأرقام الجديدة أن الفتيات الذين تتراوح أعمارهن بين 5-9 هن أكثر احتمالا لأن يكونوا ضحايا الختان، فى حين أنه تم الإبلاغ عن أكثر من نصف الحالات فى لندن.

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