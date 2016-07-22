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تشيلسي يغري سان جيرمان بـ42 مليون استرليني للتخلي عن “كافاني”

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تشيلسي يغري سان جيرمان بـ42 مليون استرليني للتخلي عن “كافاني” تشيلسي يغري سان جيرمان بـ42 مليون استرليني للتخلي عن “كافاني”

أدينسون كافاني

قدم نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الجمعة، عرضًا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم الهداف الأوروغوياني أدينسون كافاني، مقابل 42 مليون جنيه استرليني، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

وأضافت التقارير أن النادي الباريسي لا يرغب في التفريط في هدافها بأقل من 67 مليون استرليني، خاصة وأن النادي لن يترك في الهداف الوحيد بالفريق بعد رحيل إبراهيموفيتش إلا بالسعر الذي يراه مناسبًا.

ويرغب تشيلسي في سرعة ضم المهاجم الأوروغوياني، خاصة بعد الشائعات حول رحيل مهاجم الفريق دييجو كوستا، كما يرغب “كافاني” في الرحيل عن باريس بسبب تذبذب مستواه مع النادي.

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