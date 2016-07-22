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«توقيعك يصنع مستقبلك» حملة لجمع توقيعات للمطالبة بإصلاح العملية التعليمية

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«توقيعك يصنع مستقبلك» حملة لجمع توقيعات للمطالبة بإصلاح العملية التعليمية «توقيعك يصنع مستقبلك» حملة لجمع توقيعات للمطالبة بإصلاح العملية التعليمية

أرشيفية

أطلقت حملة “ثورة على المناهج التعليمية” حملة لجمع توقيعات تحت اسم “توقيعك يصنع مستقبل” موجهة إلى الرئيس عبد الفتاح ، ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، مطالبين باتخاذ إجراءات لإصلاح العملية التعليمية.

وقالت الحملة “نهيب بسيادتكم رفع المعاناة عن طلاب واولياء أمور يقاسون من منظومة تعليمية عقيمة وذلك بشهادة مسئولى التربية والتعليم وهؤلاء الطلاب لن يسرى عليهم التطوير طبقا لتصريحات المسئولين”.

وطالبت الحملة بدراسة وتنفيذ مقترحاتنا المقدمة إلى المسئوليين، مطالبين بالعمل على عدد تحقيق المقترحات ا من العام الدراسى القادم 2016/2017.

وعرضت الحملة عددًا من المقترحات التي طالبوا ببحثتها منها تقسيم السنة الدراسية الى 4 فصول وعدم امتحانهم فيما سبق الامتحان فيه، و تغيير نظام الامتحانات بحيث لاتعتمد علي الحفظ والتلقين مما يقنن من الدروس الخصوصية ويوفر لولي الامر شراء الكتب الخارجية.

كما طالبت الحملة بتقنين أعمال السنة “حتى لا يكون الطلاب تحت سيطرة مدرس الفصل الخاص به”، و تنظيم جدول الامتحانات بطريقه آدمية بحيث يكون كل ماده فى يوم منفصل والبعد عن أيام الأعياد بفاصل يوم علي الاقل.

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