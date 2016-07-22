إعتقال المسؤول عن إغلاق جسري إسطنبول أثناء محاولة الإنقلاب بتركيا

إعتقلت السلطات التركية العقيد الركن معمر أويجار، وهو الانقلابي المسؤول عن إغلاق جسري إسطنبول، خلال محاولة الانقلاب الفاشلة، بعد أن عثرت عليه مختبئا في خزانة الملابس بمنزل أحد أقربائه بولاية أنطاليا جنوب تركيا.

وذكرت مصادر لوكالة “الأناضول”، أن “أويجار” كان مشاركا في مجموعة تطبيق الـ”واتس آب”، التي أنشأها الضباط للتنسيق فيما بينهم خلال محاولة الانقلاب، بصفته رائد في الجيش وليس عميد ركن كما تبين لاحقا.

وأظهرت محادثات المجموعة الانقلابية عبر التطبيق، مشاركة “أويجار” بشكل فعال في محاولة الانقلاب وقتل عدد من الجنود والمتظاهرين الأتراك، من خلال الرسائل التي بعثها إلى المجموعة من قبيل “توجد اشتباكات عنيفة في كولالي وإننا نطلق النار على المجموعة”، و”هل يمكننا مهاجمة الجسر الثاني بالطائرات؟”، و”لابد من إسكات المساجد”، و”لقد قتلنا 4 أشخاص مقاومين في جنكل كوي، لاتوجد مشكلة”.