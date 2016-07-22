بالفيديو والصور.. محافظ الفيوم يستقبل وفدا فلسطينيا ضمن "ملتقى شباب مصر وفلسطين"

التقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، صباح اليوم الوفد الشبابى الفلسطينى الذى يزور الفيوم، ضمن فعاليات البرنامج الثقافى السياحى "ملتقى شباب مصر وفلسطين"، الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، بحضور ياسر محفوظ المستشار السياحى للمحافظة، ومنير مهدى مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم.

أعرب محافظ الفيوم عن سعادته بزيارة الوفد الفلسطينى لمحافظة الفيوم أرض الحضارة التى بدأ منها التاريخ، مشيرا إلى عمق العلاقات التى تربط بين الأشقاء المصريين والفلسطينيين، ومؤكداً أن فلسطين ستظل دائماً فى قلب كل مصرى وعربى.

ولفت المحافظ إلى أن الفيوم تعد أحد أشهر محافظات مصر السياحية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية فريدة، حيث تتلاقى على أرضها جميع البيئات الزراعية والساحلية والصحراوية، كما تتمتع بجميع أنواع السياحة، وسياحة مراقبة الطيور، حيث تستقبل الفيوم أكثر من 400 نوع من الطيور المهاجرة، وساعد مناخها المعتدل على تنظيم العديد من البطولات العالمية فى مختلف الرياضات مثل بطولة العالم للتزحلق على الرمال التى شاركت فيها 35 دولة من جميع أنحاء العالم، ومسابقة كأس مصر للشراع والانزلاق على الماء، وغيرها من البطولات.

واستعرض محافظ الفيوم خلال اللقاء عدداً من المقومات السياحية التى تزخر بها المحافظة مثل محميتى وادى الريان والحيتان، وجبل المدورة، وجزيرة القرن الذهبى، وقرية تونس التى تتميز بالصناعات اليدوية والحرفية، إضافة إلى بحيرة قارون التى تمتد على مساحة 55 ألف فدان وتعد أحد أشهر بحيرات العالم، لافتاً إلى أن المحافظة قد قامت بوضع خطة للتنمية السياحية بهدف وضع الفيوم فى المكانة التى تليق بها على خريطة السياحة المصرية والعالمية.

وأكد المحافظ أن الشعب المصرى والعربى لن ينسى تضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل الأوطان، مشيراً إلى ضرورة تبادل الأفكار بين الشباب العربى، وأعرب عن أمله فى أن تكون زيارة وفد الشباب الفلسطينى لمحافظة الفيوم بداية انطلاقة نحو تدعيم أواصر التعاون مع شباب فلسطين الأبّى، مؤكداً استعداد المحافظة لاستضافة هذه الوفود بشكل كامل فى أى وقت.



>بالفيديو.. محافظ الفيوم يستقبل وفدا فلسطينيا... by youm7



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محافظ الفيوم والمستشار السياحي يلقيان كلمة للوفد الفلسطين



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محافظ الفيوم يلقي كلمته خلال اللقاء



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المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يسلم الوفد شهادة تقدير



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محافظ الفيوم فى صورة تذكارية مع الوفد الفلسطيني



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محافظ الفيوم يسلم الشباب الفلسطيني تشيرتات



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المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم يسلم الوفد شهادة تقدير

محافظ الفيوم يستقبل وفداً من الاتحاد النوعى للأندية الروتارية