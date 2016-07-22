رفع 6 آلاف و300 طن قمامة ومخلفات خلال أسبوع النظافة بالبحيرة

قال محمد سلطان محافظ البحيرة، إن حملة اسبوع النظافة التى انطلقت تحت شعار "حلوة يا بلدى...بينا كلنا" اسفرت عن رفع أكثر من 6 آلاف و10 طن من تراكمات القمامة، بالإضافة إلى 223 طن مخلفات مبانى، كما تم زراعة 10 آلاف و740 شجرة حول اسوار المدارس ومراكز الشباب والمستشفيات من الداخل والخارج وعلى جانبي الطرق والميادين الرئيسية.

وأضاف فى بيان اليوم، أن الحملة شهدت مشاركة 29 ألف و300 طالب وطالبة و6450 شاب وفتاة بمراكز الشباب، كما استهدفت 572 مدرسة و129 مركز شباب والمستشفيات المركزية والشوارع والميادين ومداخل المدن والقرى، حيث تم الانتهاء من جميع اعمال النظافة والتشجير والدهان والطلاء بجميع المناطق التى تم اختيارها واستهدافها خلال الحملة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه جارى إعداد تقرير نهائى عن الأعمال التى تم تنفيذها وتقييم أداء كل مركز ومدينة لاختيار وتكريم افضل واجمل قرية ومدينة ومؤسسة شاركت بالحملة.

وفى ذات السياق، أعلن المحافظ، بدء التشغيل الفعلى لمصنع تدوير القمامة الجديد بالطرانة بحوش عيسى ليكون إضافة جديدة وقوية لمنظومة النظافة على أرض المحافظة وخاصة مع فاعليات حملة النظافة التى تم تنفيذها.

والمصنع مقام على مساحة 10 أفدنة بالإضافة إلى 7 أفدنة للتوسعات المستقبلية، ويضم 3 خطوط للمخلفات الصلبة بطاقة إنتاجية 45 طن / ساعة، وخط رابع للمخلفات العضوية بطاقة إنتاجية 30 طن / ساعة.

بالفيديو والصور..محافظ البحيرة يتفقد ختام أعمال أسبوع النظافة بمركز حوش عيسى