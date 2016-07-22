رفع 6 آلاف و300 طن قمامة ومخلفات خلال أسبوع النظافة بالبحيرة

وأضاف فى بيان اليوم، أن الحملة شهدت مشاركة 29 ألف و300 طالب وطالبة و6450 شاب وفتاة بمراكز الشباب، كما استهدفت 572 مدرسة و129 مركز شباب والمستشفيات المركزية والشوارع والميادين ومداخل المدن والقرى، حيث تم الانتهاء من جميع اعمال النظافة والتشجير والدهان والطلاء بجميع المناطق التى تم اختيارها واستهدافها خلال الحملة.
وأشار محافظ البحيرة إلى أنه جارى إعداد تقرير نهائى عن الأعمال التى تم تنفيذها وتقييم أداء كل مركز ومدينة لاختيار وتكريم افضل واجمل قرية ومدينة ومؤسسة شاركت بالحملة.
وفى ذات السياق، أعلن المحافظ، بدء التشغيل الفعلى لمصنع تدوير القمامة الجديد بالطرانة بحوش عيسى ليكون إضافة جديدة وقوية لمنظومة النظافة على أرض المحافظة وخاصة مع فاعليات حملة النظافة التى تم تنفيذها.
والمصنع مقام على مساحة 10 أفدنة بالإضافة إلى 7 أفدنة للتوسعات المستقبلية، ويضم 3 خطوط للمخلفات الصلبة بطاقة إنتاجية 45 طن / ساعة، وخط رابع للمخلفات العضوية بطاقة إنتاجية 30 طن / ساعة.
بالفيديو والصور..محافظ البحيرة يتفقد ختام أعمال أسبوع النظافة بمركز حوش عيسى