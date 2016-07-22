دى ميستورا يسعى لعقد محادثات سلام سورية جديدة فى جنيف فى أغسطس

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دى ميستورا اليوم الجمعة إن الأمم المتحدة تأمل عقد جولة جديدة من محادثات السلام بين الأطراف السورية فى جنيف فى أغسطس.

وقال دى ميستورا للصحفيين قبل اجتماع مع وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير "نعتزم البحث عن موعد مناسب فى أغسطس لاستئناف المحادثات بين الأطراف السورية فى جنيف."

وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى ومسؤولين روس وافقوا على اتخاذ بعض "الخطوات الملموسة" لمعالجة الأوضاع فى سوريا مما قد يساعد فى ذلك، وقال إن مسؤولين أتراك أيضا أكدوا له خلال اجتماع فى أنقرة هذا الأسبوع أنهم مازالوا ملتزمين بالعمل على تحقيق السلام فى سوريا على الرغم من محاولة الانقلاب الفاشلة التى هزت تركيا.

وقال دى ميستورا "الأسابيع الثلاثة القادمة ستكون مهمة جدا لمنح فرصة ليس فقط للمحادثات بين الأطراف السورية ولكن أيضا لاحتمالات خفض العنف."، وأضاف دى ميستورا أن إحراز تقدم فى المحادثات الأمريكية- الروسية بشأن سوريا سيمنح الجولة القادمة من المحادثات بداية جيدة ويمكن أن يساعد الأطراف المتحاربة على اتخاذ "خطوات حقيقية وصادقة فى اتجاه الانتقال السياسي."

وقال إن الوضع فى حلب حرج حيث يواجه نحو 300 ألف شخص خطر فرض حصار جديد عليهم، ودعا شتاينماير أيضا إلى العودة للمناقشات السياسية بين الأطراف المتحاربة فى سوريا. وقال إن خرق أى اتفاق هش لوقف إطلاق النار سيتكرر فى حالة عدم تحقيق تقدم على الصعيد السياسي.

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