أبو الغيط والأمناء المساعدين يلتقطون صورًا تذكارية بالزى الموريتانى

أقام السفير محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الرقابة "موريتانى الجنسية"، حفل استقبال بمنزله فى العاصمة الموريتانية نواكشوط أمس الخميس على شرف الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والأمناء العامين المساعدين الذين يتواجدون حاليًا بنواكشوط للمشاركة فى الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية السابعة والعشرين التى تعقد الاثنين المقبل.

وأرتدى الأمين العام والأمناء المساعدين الزى التقليدى الموريتانى خلال الحفل تعبيرًا منهم على مشاركة الأشقاء الموريتانيين فى تقاليدهم وعاداتهم الأصيلة.

كما قام الأمين العام ومساعديه بالتقاط الصور التذكارية بالزى الموريتانى احتفاء بهذه المناسبة.



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أبو الغيط والأمناء المساعدين يلتقطون صورًا تذكارية



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أبو الغيط والأمناء المساعدين

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