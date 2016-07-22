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استشارى جلدية: 80% ممن يعانون أمراضا منقولة جنسيا لا يتم تشخيصهم

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استشارى جلدية: 80% ممن يعانون أمراضا منقولة جنسيا لا يتم تشخيصهم استشارى جلدية: 80% ممن يعانون أمراضا منقولة جنسيا لا يتم تشخيصهم
أكد الدكتور عادل بطرس زغلول استشارى الأمراض الجلدية والعدوى المنقولة جنسيا، خلال المؤتمر السنوى الأول لمستشفى الحوض المرصود ، الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة، أن العدوى المنقولة جنسيا نسبتها ضئيلة فى .

وأشار إلى أن أكثر من 80 % من المرضى لا يتم تشخيصهم، لأنهم لا يذهبون أصلا إلى الطبيب، فى حين أنه فى الدول الغربية يذهب المريض إلى الطبيب فى حال شعوره بالخطر، ويفضل المرضى تجنب الطبيب، والذهاب إلى الصيدلى مباشرة، ليعطيهم علاجًا، وهو فى الغالب مضاد حيوى دون نصيحة أو تحذير المريض، ودون الكشف عن مصدر العدوى وعلاجها أيضا.

وأوضح أنه لا توجد إحصائيات للعدوى المنقولة جنسيا، مشيرا إلى أن أعداد المصابين فى مصر قليلة جدا، إذ لا يشكل المرض وباء نظرا للأعراف الاجتماعية والدينية السائدة فى المجتمع، إذ تتركز بعض هذه الأمراض فى فئات خاصة، مثل المثليين، وأطفال الشوارع، والمدمنين.

وقال الدكتور عادل بطرس: "بالنسبة للعلاج تبين من إحصائيات منظمة الصحة العالمية، أن الإصابة بالسيلان أو الزهرى أو الأمراض الفيروسية فى تزايد مستمر بسبب مقاومة الميكروب لكثير من المضادات الحيوية ،الموجودة فى الوقت الحالى، وأيضا بسبب امتناع الشركات الكبرى للأدوية عن إنتاج الجديد من المضادات الحيوية فى الحقبة الماضية".

وأشار إلى أن الأمراض الفيروسية يمكن السيطرة عليها وإخفائها ولكن لا يمكن التخلص من الفيروس نفسه، وذلك فى حالات السنط التناسلى، والهربس، وفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

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مصر 365

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