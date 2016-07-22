أسرة طالبة صفر اللغة العربية بالمنيا تطالب رئيس كنترول أسيوط بالمثول للنيابة

مراسل «ONA»:

> إتهمت أسرة الطالبة أميرة زكريا جوهر، بالصف الثاني الثانوي شعبة علمي علوم ومقيمة بمركز أبو قرقاص بالمنيا، رئيس كنترول أسيوط، برفض المثول أمام النيابة العامة بمحافظة أسيوط، لإظهار الحقائق حول واقعة ورقة إمتحان اللغه العربيه “البيضاء”، وطالبت الأسره بسرعه الكشف عن نتائج التحقيقات، وإنصاف إبنتهم قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة المرتقبة .

وقال والد الطالبة زكريا جوهر في تصريح صحفي، إن نيابة قسم ثاني أسيوط تستكمل التحقيقات في الواقعة، التي بدأت في المنيا، لأنها المختصه بذلك لوجود مقر الكنترول هناك، وطلبت النيابة حضور رئيس الكنترول ولم يمثل لإستكمال التحقيقات وتوضيح حقيقة الأمور، علماً بأن اللجنة التي أوفدتها وزارة التربية والتعليم وعدته فور إكتشاف الواقعة أوائل شهر يونيو الماضي، أن المشكلة سيتم حلها في غضون أيام، ورغم ذلك لم نعرف ولم يصدر تقريرها حتي الآن.

وقال أشرف صفوت، محامي الطالبة، إنه في حالة ظهور نتيجة الثانوية العامة فستكون أميرة راسبه في مادة اللغه العربية، وسنكون أمام أمر واقع، مطالباً بسرعة الكشف عن التقرير الذي أعدته اللجنة التي أوفدتها وزارة التربية والتعليم حول الواقعة، والتي وعدت وقتها بحل المشكلة خلال ساعات، وكذا مثول رئيس كنترول أسيوأ امام النيابة العامة، لبيان حقيقة الموضوع، وإحضار نموذج إجابة اللغة العربية الخاص بالطالبة وإرفاقه بأوراق التحقيقات، مشيراً الي أنه لم يتم تحريز ورقة اللغة العربية حتي الآن.

وأوضح صفوت، أن التحقيقات التي أجريت بنيابة مركز أبو قرقاص، محل الواقعة، إنتهت قبل أكثر من شهر، بعد سماع أقوال المراقبين ورئيس اللجنة والطالبه، وطلبت نيابة أبو قرقاص وقتها حضور رئيس الكنترول ولم يمثل، وكشفت تلك التحقيقات أن أميرة أدت إمتحان اللغة العربية حتي إنتهاء الوقت المخصص، وتم مراجعة ورقتها بمعرفة الملاحظين ولم ثيبت وجود أي مخالفات في هذا اليوم، وبعد إحالة التحقيقات إلي نيابة قسم ثاني أسيوط للإختصاص، حيث يوجد مقر الكنترول، تم إستدعاء رئيس الكنترول أيضاً عدة مرات، ولم يمثل وبالإتصال هاتفياً بمقر كنترول أسيوط لم يجيب، وهذا مثبت بالصحفة رقم 11بتحقيقات النيابة.