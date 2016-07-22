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​رئيس مدينة السباعية بأسوان يطلق مبادرة «لو سنين مش كتير عليكى يا بلدى»

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​رئيس مدينة السباعية بأسوان يطلق مبادرة «لو سنين مش كتير عليكى يا بلدى» ​رئيس مدينة السباعية بأسوان يطلق مبادرة «لو سنين مش كتير عليكى يا بلدى»

أرشيفية

​أطلق رئيس مدينة السباعية، التابعة لمركز أدفو بمحافظة أسوان مبادرة “لو سنين مش كتير عليكى يابلدى” والتى تهدف إلى أستكمال أعمال مبادرة «حلوى بلدنا بينا» والتى أستمرت لمدة أسبوع.

قال عادل طلحة، رئيس مدينة السباعية إن فكرة المبادرة تهدف إلى دعوة أبناء المدينة للمشاركة فى أعمال النظافة والتشجير والتجميل لإستكمال أعمال أسبوع النظافة ،ورفع التراكمات والتجميل وترميم البلدورات وزراعة الأشجار والورود بالجهود الذاتية فى مداخل المدينة.

وأضاف فى تصريح خاص أن الباب مفتوح لجميع الراغبين بالتعاون فى هذه الأعمال سواء بالتبرع بأشجار أو ورود أو دهانات أو أسمنت لصيانة البلدورات أو فى أعمال النظافة بشوارع المدينة، كما أن العمل سيكون على مدار اليوم لأستكمال أعمال مبادرة حلوى يابلدى بينا.

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