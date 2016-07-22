بدء صرف الجرعة الأولى من السوفالدي في شمال سيناء مجانا

بدأ اليوم الجمعة صرف الجرعة الأولى من عقار السوفالدي مجانًا لمرضى الكبد، من فرع جمعية رعاية مرضى الكبد بمحافظة شمال سيناء، حيث قام الأطباء بالكشف على المرضى وصرف جرعات الدواء مجانا، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق خاطر.

وقال رئيس الجمعية المهندس محمد خيرة، إنه تم توفير العلاج لغير المتمتعين بخدمة التأمين الصحي، بهدف التخفيف على المرضى، مشيرا إلى أن الجمعية توفر العلاج للمرضى في كافة محافظات مصر، وأنها كانت حريصة على التواجد في شمال سيناء لتوفير الخدمة لأهلها، موضحا أنه سيتم توقيع الكشف الدوري شهريا على المرضى وتقديم الخدمة العلاجية المجانية لكل حالة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة إنه تم توفير العلاج لـ540 حالة من المنتفعين بخدمة التأمين الصحي، و80 حالة أخرى لا تخضع لخدمة التأمين الصحي، موضحًا أنه جارى التجهيز لافتتاح مركز لعلاج أمراض الكبد بالمحافظة، مشيدا بجهود المجتمع المدني لتوفير العلاج للمرضى.