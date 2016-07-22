أخبار عاجلة

المشاركون في ندوة الأوقاف يؤيدون "قرارات السيسي" لمكافحة الإرهاب والتطرف -
تشييع جنازة شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
دوريات للجيش والشرطة بشوارع الأقصر بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
بالصور.. وصول جثمان العميد "نجوى" لمسجد المواساة بالإسكندرية -
تسريب امتحانات "البوكليت" التجريبية للثانوية الأزهرية على "فيسبوك" -
صرخات فتاة أنقذتها من أنياب طالب جامعي بأكتوبر -
المعاينة: إصابة شخص بانفجار أسطوانة غاز بمحل "كاوتش" في أوسيم -
«ماركا» تحاكم المسؤولين عن انتكاسة برشلونة -
ديبالا: لا أرغب في أن أكون ليونيل ميسي -
شوستر: رونالدو يفتقد الرغبة في تحقيق النجاحات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بدء صرف الجرعة الأولى من السوفالدي في شمال سيناء مجانا

Google+ Print
بدء صرف الجرعة الأولى من السوفالدي في شمال سيناء مجانا بدء صرف الجرعة الأولى من السوفالدي في شمال سيناء مجانا

أرشيفية

بدأ اليوم الجمعة صرف الجرعة الأولى من عقار السوفالدي مجانًا لمرضى الكبد، من فرع جمعية رعاية مرضى الكبد بمحافظة شمال سيناء، حيث قام الأطباء بالكشف على المرضى وصرف جرعات الدواء مجانا، وذلك بحضور وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق خاطر.

وقال رئيس الجمعية المهندس محمد خيرة، إنه تم توفير العلاج لغير المتمتعين بخدمة التأمين الصحي، بهدف التخفيف على المرضى، مشيرا إلى أن الجمعية توفر العلاج للمرضى في كافة محافظات ، وأنها كانت حريصة على التواجد في شمال سيناء لتوفير الخدمة لأهلها، موضحا أنه سيتم توقيع الكشف الدوري شهريا على المرضى وتقديم الخدمة العلاجية المجانية لكل حالة.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة إنه تم توفير العلاج لـ540 حالة من المنتفعين بخدمة التأمين الصحي، و80 حالة أخرى لا تخضع لخدمة التأمين الصحي، موضحًا أنه جارى التجهيز لافتتاح مركز لعلاج أمراض الكبد بالمحافظة، مشيدا بجهود المجتمع المدني لتوفير العلاج للمرضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم

وزيرا الداخلية والعدل يمثلان أمام البرلمان المصرى اليوم