صحة بني سويف : رئيس مباحث الفشن بصحة جيدة ويخضع لبعض الفحوصات‎

المراسل: محمد شعبان

> أكد الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة ببني سويف ، أن الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن حالته العامة مستقرة ويخضع حالياً لبعض الإشاعات والفحوصات بمستشفي الفشن المركزي .

وأضاف وكيل وزارة الصحة في تصريح خاص لـ”أونا” ، أن رئيس المباحث جاء إلي مستشفي الفشن مصابًا بطلق خرطوش بالذراع الأيسر والجانب الأيسر من البطن دون أي خطورة علي حياته .

وأشار الي أنه أصدر تعليمات مشددة لمدير المستشفي بتقديم كافة الرعاية وتواجد فريق طبي بجانب رئيس المباحث حتي خروجه معافيًا من المستشفي .

> وكان الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث مركز الفشن ببني سويف، أصيب منذ ساعات بطلق خرطوش أثناء تدخلة لفض مشاجرة بين أقباط ومسلمين بقرية صفط الخرسا بسبب تحول منزل إلي كنيسة دون تصريح .

> وعلي الفور تدخلت قوات الأمن وألقت القبض علي 5 من أطراف المشاجرة .