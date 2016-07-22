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فيديو.. ضبط عناصر من «داعش» يتخفون في ملابس نسائية بسوريا

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فيديو.. ضبط عناصر من «داعش» يتخفون في ملابس نسائية بسوريا فيديو.. ضبط عناصر من «داعش» يتخفون في ملابس نسائية بسوريا

أرشيفية

كشف مقطع نشره المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية اعتقال عدد من عناصر تنظيم “داعش” أثناء محاولتهم الفرار من منبج متخفين بملابس نسائية.

وبحسب “روسيا اليوم” فقد قال أحد عناصر التنظيم في المقطع المصور إنه: “حاول الفرار بعد أن نفدت ذخيرته في المدينة، وعدم قدرته على مواصلة المعارك ضد قوات سوريا الديمقراطية في مدينة منبج، بعد أن تمت محاصرة التنظيم في مركز المدينة”.

واندلعت اشتباكات بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وعناصر “داعش” في مركز مدينة منبج، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

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