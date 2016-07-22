مصدر قضائى: الجزء الثانى والثالث من الحركة القضائية قبل نهاية أغسطس

أكد مصدر قضائى، أن الجزء الثانى والثالث من الحركة القضائية سيصدر قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مشيرا فى تصريحات صحفية ، أن الجزء الثانى من الحركة يضم نقل وترقيات رؤساء المحاكم من الفئة ( أ ) والفئة ( ب )، بينما يتضمن الجزء الثالث من الحركة نقل وترقية أعضاء النيابة العامة. ولا تزال الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، تتلقى التظلمات على الجزء الأول من الحركة القضائية، وذلك لمدة أسبوع ينتهى الخميس 28 يوليو الجارى. وتصمن الجزء الأول من الحركة القضائية، تعيين عدد ( 28 ) قاضياً بمحكمة النقض بوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين عدد ( 339 ) نائباً للرئيس بمحاكم الاستئناف فى وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد ( 666 ) قاضياً بمحاكم الاستئناف فى وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين عدد (350) رئيساً للمحكمة من الفئة ( أ ) قضاة بمحاكم الاستئناف. كما ضمت الحركة القضائية حركة التنقلات السنوية بين رؤساء ونواب وقضاة بمحاكم الاستئناف، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة، وانتدابات النيابة العامة لدى محكمة النقض. وأكد المستشار مصطفى شفيق رئيس محكمة النقض، أن مجلس القضاء الأعلى استجاب للظروف المرضية والاجتماعية ورغبات الأعضاء فى ضوء مصلحة العمل وقوة المحاكم.