مقتدى الصدر يتهم الولايات المتحدة بإدخال عناصر داعش إلى العراق

أتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بإدخال تنظيم "داعش" إلى العراق، كما جدد رفضه لأي تدخل عسكرى أجنبي في الأراضي العراقية، هدد بالتعامل مع أمريكا أو أي دولة غيرها كـ"غزاة محتلين" في حال أرسلت جنودا إلى البلاد.

وقال الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن "الأساليب المضادة لمحاربة" أميركا وإسرائيل، إنه "حسب فهمي أن أمريكا أرادت أن تكون المنقذ للشعوب وعلى رأسها الشعب العراقي إلا أن ما جرى من أحداث دموية فيه أدى لعكس ذلك".

وأضاف الصدر، أن "أمريكا ستسعى مرة أخرى لتكون المنقذ من داعش بعد أن فشلت أن تكون منقذا من البعث الظالم"، معتبراً أنها "هي من أدخلت وأعانت داعش ثم لتكون هي المخلص".

وتابع: "نجد أنها عززت قواتها مع تابعيها وأولهم بريطانيا والتي اعترفت بخاطبها في التدخل العسكري بالعراق قبل أيام"، موضحاً أن "أي تدخل منها أو غيرها هو تدخل مرفوض وسنعتبرهم غزاة محتلين لأرضنا".

وكانت سرايا السلام التابعة للتيار الصدري أبدت، أمس الأول الأربعاء، إصرارها على استهداف القوات الأمريكية التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى العراق.

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