دراسة.. الأوروبيون معرضون لخطر الإنقراض

كشفت دراسة قام بها مكتب الإحصائيات الأوروبية “يوروسات”، أن الأوربيون مهددون بالإنقراض، بعد ارتفاع عدد الوفيات بالنسبة لعدد المواليد في أوروبا، وكذلك زيادة عدد شريحة العجائز والأشخاص الأكبر سنًا.

وصرحت الدراسة أن عدد الوفيات في عام 2015 قد بلغ 5.2 مليون حالة، فيما بلغ عدد المواليد 5.1 مليون فرد، وربطت الدراسة هذه الحالة بارتفاع المستوى الاقتصادي والاجتماعي في أوروبا واستخدام وسائل منع الحمل وكذلك ميل المرأة إلى التعليم.

وأضافت الدراسة أن طريقة حل هذه المشكلة هي الهجرة، حيث أن المهاجرين قاموا بزيادة السكان بنسبة 3.5 %، ومثال على ذلك فرنسا التي بلغ عدد المواليد فيها 800 ألف مولود، فيما بلغ عدد الوفيات 600 ألف فرد، ولذلك لا خوف على السكان في أوروبا، لكن هناك خوف على الأوروبيين الأصليين.