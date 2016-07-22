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«السيسي» يسلم موريتانيا رئاسة القمة العربية الإثنين المقبل

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«السيسي» يسلم موريتانيا رئاسة القمة العربية الإثنين المقبل «السيسي» يسلم موريتانيا رئاسة القمة العربية الإثنين المقبل

جامعة الدول العريبة

تستضيف موريتانيا يوم الإثنين المقبل، القمة العربية السابعة والعشرين، المقرر فيها أن يسلم الرئيس عبد الفتاح ، رئاسة القمة إلى الرئيس الوريتاني محمد ولد عبد العزيز.

وسيشارك في القمة نحو 160 رئيسًا وملكًا من زعماء العرب، وسيلقي أمامهم “السيسي” الكلمة الإفتتاحية للقمة ويتناول فيها جهود في الدفاع عن القضايا والمصالح العربية وتطلعاتها المستقبلية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وصرح السفير طارق القوني، مندوب مصر الدائم في جامعة الدول العربية، أن قمة نواكشوط تمثل انطلاقة جديدة للطريق العريب المشترك، على الرغم من الظروف الغاية في الصعوبة التي تعقد بها القمة.

ومن المقرر أن تعقد القمة في خيمة كبيرة في الساحة المجاورة لقصر المؤتمرات الضخم بنواكشوط، والتي تحولت إلى ثكنة عسكرية، وسيتم خلال القمة غلق مطار نواكشوط الدولي إلى جانب الشوارع الرئيسية المحيطة بمنطقة انعقادها.

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