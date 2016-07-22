وفاة جندي في انفجار لغم بـ«القصرين» في تونس

لقي جندي تونسي، مصرعه اليوم الجمعة، بسبب انفجار لغم خلال عمليات تمشيط عسكرية في جبل سمامة بجهة القصرين، غرب تونس.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية إن الجندي توفي حينما انفجر لغم تحت عربة عسكرية أثناء عمليات تمشيط لتعقب عناصر إرهابية في الجبل.

وتعد جبال سمامة والشعانبي وسلوم المحيطة بالقصرين معاقل رئيسية لجماعات مسلحة حيث تعمد إلى عمليات تفخيخ لمسالك باستخدام الغام تقليدية الصنع.

ومنذ تصاعد عمليات مكافحة الإرهاب بعد 2011 سقط العشرات من العسكريين في انفجار ألغام وكمائن وسط الجبال ما دفع الجيش لإعلان مثل هذه الجهات مناطق عسكرية مغلقة.