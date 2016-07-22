وحدات حماية الشعب: مقتل أمريكى فى معارك منبج بسوريا

أعلنت وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا أن أمريكيا يدعى ليفى جوناثان شيرلى كان يحارب فى صفوفها قتل فى المعارك مع تنظيم داعش فى مدينة منبج فى شمال البلاد.

وذكرت الوحدات فى بيان على موقعها الإلكترونى أمس الخميس أن شيرلى الذى حمل إسما كرديا هو أجير سرفان قتل فى 14 يوليو تموز.

وتنضوى وحدات حماية الشعب ضمن قوات سوريا الديمقراطية التى تضم مقاتلين من الأكراد والعرب وتحظى بدعم أمريكى وتشن عملية عسكرية منذ مايو أيار لاستعادة آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم داعش على الحدود مع تركيا.

وانضم مقاتلون أجانب من أنحاء العالم إلى وحدات حماية الشعب الكردية بينهم بريطانيون وألمان وكنديون وأستراليون وأتراك.

وقال مسؤول فى وحدات حماية الشعب فى فبراير شباط إن سبعة غربيين كانوا يحاربون فى صفوف الوحدات قتلوا أثناء المعارك.

وفى مايو أيار أعلنت الوحدات مقتل برتغإلى كان يقاتل فى صفوفها فى منبج.

وتجنبت قوات سوريا الديمقراطية إلى حد كبير خوض قتال ضد القوات السورية الموالية للرئيس السورى بشار الأسد وركزت جهودها على قتال متشددى تنظيم داعش على مدى خمس سنوات من الصراع فى سوريا.

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