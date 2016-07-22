بروسيا دورتموند يكتسح مانشيستر يونايتد برباعية وديًا

حقق نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة، نتيجة تاريخية بعد الفوز على نظيره مانشيستر يونايتد بأربعة أهداف قابل هدف، في المباراة الودية التي جمتهم ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وافتتح جونزالو كاسترو لاعب دورتمند أهداف المباراة في الدقيقة 19، ثم أضاف بيتر أوباميانج الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 36، ثم أضاف عثمان ديمبلي الهدف الثالث من تسديدة رائعة في الدقيقة 57، وقلص عنريك مختاريان الفارق لليونايتد في الدقيقة 59، قبل أن يختتم كاسترو أهداف المباراة في الدقيقة 86 من أحداث المباراة.