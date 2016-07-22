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نيجيريا تستدعي هدف الأهلي لأولمبياد ريو.. وميكيل يقود المنتخب

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نيجيريا تستدعي هدف الأهلي لأولمبياد ريو.. وميكيل يقود المنتخب نيجيريا تستدعي هدف الأهلي لأولمبياد ريو.. وميكيل يقود المنتخب

أعلن سامون سياسيا المدير الفني لمنتخب نيجيريا الأوليمبي جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي والذي يسعى الأهلي المصري لضمه ضمن قائمة النسور الخضراء النهائية المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو.

وسيقود نيجيريا في الأولمبياد جون أوبي ميكيل قائد الأول والذي كان ضمن الثنائي فوق السن اللذين استدعاهم سياسيا كما أيضا استدعى عمر صادق لاعب روما وزميل محمد صلاح.

أجاي دخل ضمن اهتمامات الأهلي لتعويض رحيل الجابوني إيفونا إلا أن التقارير النيجيرية أشارت إلى أن اللاعب سيرد على العرض بعد الأولمبياد الذي ستنطلق منافسات الكرة فيه يوم 4 أغسطس المقبل.

وجاءت قائمة نيجيريا كالتالي:

حراسة المرمى: دانيل أكباي – إيمانويل دانيل

الدفاع: سينسيري سيث – ويليام تروست إيكونج – ساتردي إريوما – كينجسلي مادو – شيهو عبد الله – ندرفيكو أودو – ستانلي أوميزي

الوسط: جون أوبي ميكيل – أيكوتشكو أوزكيبي – عثمان محمد – ساليو بوبولا

الهجوم: جونيور أجاي – أوجينكارو إيتيبو – أمينو عمر – عمر صادق – إيزيكيل – ستانلي ديمبجا – ستاندباي – يوسف بالا – تايو أونياي

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