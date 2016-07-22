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أنيس بوجلبان: رغم تردده.. معلول سينتقل للأهلي

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أنيس بوجلبان: رغم تردده.. معلول سينتقل للأهلي أنيس بوجلبان: رغم تردده.. معلول سينتقل للأهلي

أكد التونسي أنيس بوجلبان لاعب الأهلي والصفاقسي السابق أن مواطنه علي معلول قائد الأخير سينتقل لصفوف الشياطين الحمر رغم تردده وأن توقيع العقود سيكون يوم الأحد.

الأهلي كان قد منح معلول مهلة أخيرة للانضمام إلى الفريق والحضور للقاهرة حتى يوم الأحد وإلا سيصرف النظر عن الصفقة. (طالع التفاصيل)

وقال بوجلبان في تصريحات لصحيفة الصباح التونسية "الاتفاق حدث بصفة نهائية وتوقيع العقود سيكون يوم الأحد رغم تردد اللاعب ورغبته في خوض تجربة الاحتراف في أوروبا".

وأضاف "لكن الانضمام للأهلي لن يكون خطوة للوراء نظرا لامتلاك الفريق المصري جميع مقومات الأندية الأوروبية، الأهلي جهز قيمة الشرط الجزائي وسيسدده للصفاقسي".

وتابع "بالنسبة لجونيور أجاي مهاجم الصفاقسي، الأهلي صرف النظر عن التعاقد معه بسبب ارتفاع قيمته المالية فالفريق المصري عادة ما يضم لاعبين بمبالغ مقبولة أو انتهت عقودهم".

معلول هو هداف الدوري التونسي في الموسم السابق برصيد 16 هدفا.

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