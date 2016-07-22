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خبر في الجول - رمزي خالد يفاضل بين ثلاثة عروض للرحيل عن الزمالك

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خبر في الجول - رمزي خالد يفاضل بين ثلاثة عروض للرحيل عن الزمالك خبر في الجول - رمزي خالد يفاضل بين ثلاثة عروض للرحيل عن الزمالك

يفاضل رمزي خالد لاعب نادي الزماك بين ثلاثة عروض لاختيار الأنسب له بينم والرحيل عن الفريق.

وانضم رمزي خالد للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية السابقة قادما من الاتحاد السكندري، إلا أنه لم يحصل على فرصة المشاركة بشكل كبير.

وعلم FilGoal.com أن رمزي خالد وصله ثلاثة عروض من أندية الاتحاد السكندري - النادي المصري وبتروجيت، إذ يفاضل بينهم لاختيار العرض الأفضل بالنسبة له.

ولم يقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي مصير رمزي بعد، إلا أن اللاعب يرغب في الرحيل بعدما رأى أنه لن يجد فرصة للعب بسهولة.

وشارك رمزي خالد في مباراة الزمالك مساء أمس الخميس أمام الاتحاد السكندري، حين حل بديلا في الدقائق العشر الأخيرة بدلا من شيكابالا.

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