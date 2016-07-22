دراسة فنلندية: التدخين يجعل المرأة عرضة لنزيف المخ

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن المدخنين، خاصة الإناث، معرضون لخطر أكبر بكثير لنزيف بطانة الدماغ، والمعروفة باسم "نزيف تحت العنكبوتية"، بالمقارنة مع غير المدخنين.

وحسبما ذكر الموقع الطبى الأمريكى "Medical News Today"، أوضح الباحثون أن نزيف تحت العنكبوتية هو شكل من أشكال السكتة الدماغية، وهى المنطقة الواقعة بين الدماغ والأنسجة التى تغطيها.

بينما أشار الباحثون إلى أن نزيف تحت العنكبوتية أمر نادر الحدوث، وهو ما يمثل حوالى 3% من كل السكتات الدماغية ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة، ما يسبب الشلل والغيبوبة والموت.

وأكد الباحثون أن الصداع الشديد من الأعراض الرئيسية لنزيف تحت العنكبوتية، وهذا ما يحدث غالبًا فى الجزء الخلفى من الرأس، وتتضمن الأعراض الأخرى انخفاض الوعى واليقظة، والتغيرات فى المزاج والشخصية، وعدم راحة العين فى الاستجابة للضوء الساطع.

وأضاف قائد الدراسة الدكتور جونى فالديمار، من جامعة هلسنكى فى فنلندا، أن المدخنات لديها ثمانية أضعاف خطر الإصابة بنزيف المخ مقارنة بغير المدخنات.

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