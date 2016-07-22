"روتانا" تطرح "قطعة مني" للفنان ماجد المدني

طرحت شركة "روتانا" طرح الألبوم الرقمي الجديد "قطعة مني" للفنان السعودي ماجد المدني، يوم أمس الخميس 21 يوليو، وهو يضم 5 أغانٍ متنوعة، بذل فيها ماجد المدني الجهد الكبير من أجل اختيار مجموعة من الأغاني التي تناسب ذوق الجمهور لاستكمال مشواره الفني بجدارة.

وقد عبّر ماجد المدني عن سعادته الشديدة بطرح أغاني ألبومه الرقمي "قطعة مني"، والذي يضم باقة من الأغاني التي تحمل توقيع أسماء لامعة في مجال التأليف والتلحين، إذ يشمل العمل 5 أغانٍ، وهي:

١-"قطعة مني" كلمات وألحان تركي الشريف .

٢-"سبع تمرات" كلمات وألحان تركي الشريف .

٣-"أحيان" كلمات علي الغامدي وألحان ماجد المدني .

٤-"بتخصمني ليه" كلمات علي الغامدي وألحان أحمد المدني .

٥-"كلمة" كلمات عبيد الدبيسي وألحان أحمد المدني .