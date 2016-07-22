ما هي المفاجأة التي تعدّها دنيا بطمة لجمهورها؟

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر حسابها الرسمي على "انستغرام" صورة، وأرفقتها بتعليق "مفاجأة قريباً….ستفرح كل من يحبني ويحب فني ونجاحاتي شكراً لكم جميعا على وفائكم ودعمكم المستمر والحمد لله مجهوداتنا نتائجها دائما فالقمة بطماويييين".

وأضافت "شكرا لزوجي الغالي على وقفتك الدائمة، شكرا لكم عائلتي فردا فردا شكرا أمي وأبي على دعواتكم ورضاكم علي شكرا لكم البطماويييين نموت عليكم دنيا بطمة سفيرة القفطان المغربي قريبا".

وتوالت ردود محبيها حول ماهية المفاجآة وفيما إذا كانت تتعلق بحياتها الشخصية أو الفنية.