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المهرجان المتوسطي في المغرب يستضيف الشاب خالد وفارس كرم

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الجمعة 22-07-2016 16:44

تنظم الجمعية الإقليمية للمهرجان المتوسطي للناظور (شمال المغرب) الدورة الخامسة من المهرجان، من الثالث إلى السادس من شهر أغسطس المقبل، تحت شعار"الناظور في لقاء مع العالم"، يهدف إلى المساهمة في نشر قيم التسامح والاختلاف والحداثة والتعايش .
ومن المنتظر حسب بيان أصدرته لجنة المهرجان، مشاركة ألمع النجوم من الوطن العربي مثل فارس كرم الذي سيحيي حفل الافتتاح إلى جانب فرق محلية، ومشاركة فرق مختلفة تمثل التراث الأصيل والموروث الثقافي المغربي.
أما الشاب خالد فسيختتم فعاليات المهرجان على منصة كورنيش الناظور، حيث سيرافقه صاحب أغنية "ماماميا" الفنان قادر جابوني والفنان حسن تيسغناس.

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