استشارى أمراض جلدية: البهاق قد يسبب اكتئابا للمريض ويعرضه للانتحار

أكد الدكتور أحمد محمد العيسى استشارى الأمراض الجلدية بالمركز الوطنى للبهاق بالمملكة العربية السعودية ، فى المؤتمر الأول للبهاق، والذى اختتمت أعماله بالقاهرة، أن نحو 2 % من الناس حول العالم مصابون بمرض البهاق.

وقال الدكتور أحمد محمد العيسى، إنه من المهم جدًا معرفة أن البهاق له انعكاسات نفسية واجتماعية، فقد يصيب بعض الأشخاص بالخجل لأنه يكون على صورة بقع بيضاء يعتقد بعض الناس بالخطأ أنه مرض معدٍّ، فيصعب التعامل مع المريض سواء فى الزواج أو الدراسة.

وأشار إلى أن المرض قد يؤدى إلى الإصابة بالاكتئاب ونادرًا مايسبب الانتحار نتيجة انعزاله المرضى عن المجتمع، موضحا أنه لابد من دعم هذه الشريحة، مؤكدا أن أسباب البهاق مناعية وليست نتيجة العدوى أو الجينات، وأن المجتمع يجب أن يتعامل معهم بشكل طبيعى لدمجهم فى المجتمع، موضحًا أن هناك تقصيرا يتعلق بعلاج هذا المرض، لأنه لا يشكل اهتماما فى الغرب.

وقال إن الأبحاث قليلة نسبيا عن هذا المرض، مضيفا "نهيب بالدول العربية بالاهتمام بهذا المرض لإجراء المزيد من الأبحاث حتى الوصول إلى علاج فعال لهذا المرض ينقذ هذه الشريحة من المرضى".

وأوضح أنه يوجد علاجات فعالة لمرض البهاق مثل العلاج الضوئى والإكزيما وزراعة الخلايا الصبغية ما يبعث أملا كبيرا لدى شريحة كبيرة من المرضى.

من جانبها قالت الدكتورة "أميرة واكد " مدير مستشفى الحوض المرصود إن المؤتمر الأول للمستشفى عقد على مدى يومين، لافتة إلى أن المؤتمر ناقش أهم الموضوعات الجلدية والتناسلية، موضحة أنه تم تكريم عدد من الأطباء المؤسسين للمستشفى، والذين كان لهم بصمة فى مجال تطوير المستشفى على مدى السنوات الماضية، ومنهم الدكتور عبد الرحيم عبد الله والدكتور محسن سليمان، والدكتور أحمد كمال استشارى الأمراض الجلدية .

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